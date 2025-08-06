Kayınvalide gelin gerginliği büyüyor! Reynmen arada kaldı, annesi “takipten çıktım” dedi

Geçtiğimiz yıl Emire Cansu Kurtaran ile nikah masasına oturan Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz Aktaş, son zamanlarda sosyal medyada yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti. Jennifer Lopez konserinde konuşan Aktaş, geliniyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

HADİSE YORUMU KRİZE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Aktaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı sert açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Aktaş, sosyal medyada Hadise’nin sahne performansına ilişkin şu sözleri sarf etmişti:

“Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın, bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı.”

KAYINVALİDEYE MESAFE KOYDU

Bu sözlerin ardından Reynmen'in eşi Emire Cansu, "Biz aynı görüşte değiliz" diyerek kayınvalidesinden farklı bir tutum sergiledi ve tartışma magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

ELEŞTİRİNCE OĞLU TAKİBİ BIRAKTI

Sonrasında bir televizyon programına katılan Nasibe Yılmaz Aktaş, Hadise’nin sahne performanslarını eleştirerek şu sözleri dile getirmişti:

“Bir sürü gençlik orayı izliyor, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız, kaliteniz artar. İnsanlar sizi kaliteli seviyor. Gençlik bozuluyor.”

Kısa süre sonra Reynmen'in annesi konuyla ilgili açıklamalarını sürdürmüş, Hadise'den yüzeysel bir özür dilese de tartışma sona ermemişti. Ardından Reynmen, annesini sosyal medyada takipten çıkmıştı.

ANNESİ KONUŞTU: ENGELLEMEDİM TAKİPTEN ÇIKTIM

Arası bozulan anne oğul dün akşam gerçekleşen İstanbul’daki Jennifer Lopez konserinde pişti oldu. Yılmaz, geliniyle arasında yaşandığı öne sürülen sosyal medya gerilimiyle ilgili olarak, “Yani engellemedim aslında, sadece takipten çıktım” açıklamasında bulundu.

“HEPSİNİN YOLU AÇIK OLSUN”

Muhabirin, "Daha sonra da Sefo'nun şarkısıyla da gönderme yaptınız" sözlerini hatırlatması üzerine ise Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir şey var; benim için önemli olan oğlum ve şarkıları. Tabii ki herkesin çocuğuna Allah başarılar nasip etsin. Ama ben ona gönderme yapmadım. Ben kulağıma hoş gelen her müziği dinliyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Gelinimi de seviyorum tabii. Onun bana bir zararı yok ki...” Barışma konusunda ise topu gelinine attı.

REYNMEN SON NOKTAYI KOYDU

Jennifer Lopez konserine eşiyle birlikte katılan Reynmen ise annesinin bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Küs değiliz. Anne-oğul arasında küslük olmaz" diyerek aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını vurguladı.