Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026'da 6 şehirde daha düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 27 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 7 farklı ilçede, 40 farklı durakta gerçekleşecek. Festival süresince müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

BOLŞOY TİYATROSU İLK KEZ İSTANBUL’DA SAHNE ALACAK

Festival, dünyaca ünlü sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapıyor. Rusya’nın ünlü bale topluluğu Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul’da ilk kez sahne alacak. Romeo ve Juliet ile başlayacak gösteriler, Kuğu Gölü performansıyla devam edecek.

Bakan Ersoy, İstanbul’un kültür ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayarak, festivalin 2027 yılında 32 ilde devam edeceğini açıkladı.

2026’DA 26 ŞEHİRDE TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Bakan Ersoy, 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 20 şehirden 26 şehre genişleyeceğini duyurdu. Yeni katılacak iller arasında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya yer alıyor. Festival, neredeyse 8 aya yayılan bir takvimle gerçekleşecek.

2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılmasıyla toplam il sayısı 32’ye yükselecek.

İSTANBUL: KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ

Bakan Ersoy, İstanbul’un festivaldeki öncü rolüne dikkat çekerek, şehrin binlerce yıllık tarihiyle kültür ve sanatın kalbi olduğunu belirtti. Ayasofya’dan Topkapı Sarayı’na, Galata’dan Beyoğlu’na kadar uzanan şehir; farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir açık hava müzesi olarak tanımlandı.

ULUSLARARASI PRESTİJ VE SANATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü sanatçılar ve orkestraların ajandasında hak ettiği yeri aldı. Bakan Ersoy, festivallerin kültür-sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonunu hayata geçirdiğini, binlerce etkinlik ve on binlerce sanatçı ile büyük bir sinerji oluşturulduğunu vurguladı.

Her şehir, kendi tarihi ve kültürel kimliğiyle festivallere can veriyor; ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunuluyor.

BİR ANADOLU ŞENLİĞİYLE YEREL DEĞERLER ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlık, yerel ve geleneksel değerleri öne çıkararak kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te düzenlendi.

FESTİVALDE FİLİSTİN İÇİN ÖZEL BÖLÜM

Festival, bu yıl Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiyor. "Nuri Pakdil ve Kudüs", "Filistin Benim Vatanım", "Hâlâ Yaşıyorum" ve "Ben Yıkılmayacağım" başlıklı sergiler, Filistin’e sanat yoluyla destek sunmayı ve Gazze’de yaşanan zulmü dünyaya duyurmayı amaçlıyor.