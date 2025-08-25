Sınavsız ikinci üniversite mümkün mü? AÖF ikinci üniversite kayıtları

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025-2026 akademik yılı için geri sayım başladı. Bu süreçte, birçok öğrenci ve mezun sınavsız ikinci üniversite imkanını merak ediyor. Özellikle Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden ikinci bir bölüm okumak isteyen öğrenciler, kayıt tarihleri ve şartlarını araştırıyor.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE MÜMKÜN MÜ?

İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları aracılığıyla sınavsız ikinci üniversite okumak mümkün. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yaptığı düzenlemeyle birlikte bazı bölümler için yaş sınırı getirildi. Buna göre, Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yalnızca 35 yaş ve üzerindeki adaylar başvurabilecek. Diğer bölümlerde ise herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Öğrenci ya da mezunlar AÖF'e kayıt yaptırarak ikinci bir üniversite okuyabiliyor.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (ATA-AÖF) sınavsız ikinci üniversite kesin kayıtları 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başladı. Gün içerisinde başlayan kayıtlar 3 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet şifresi kullanılarak üniversitelerin belirlediği çevrimiçi adresler üzerinden yapılabiliyor.