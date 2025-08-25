Trakya Üniversitesi ne zaman açılacak? TÜ 2025 akademik takvimi

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış tarihi belli oldu mu? Yükseköğretim Kurulu'nun üniversite kayıt takvimini duyurmasının ardından çok sayıda öğrenci, TÜ’de güz yarıyılı ders döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Trakya Üniversitesi ne zaman açılacak? İşte detaylar...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

YKS maratonundan başarıyla çıkan adaylar, 28 Ağustos - 2 Eylül 2025 tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Trakya Üniversitesi de kayıt döneminin tamamlanmasının ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılına merhaba diyecek. TÜ güz yarıyılı ders başlama ve bitiş tarihleri 15 Eylül 2025 - 16 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Öğrenciler ve veliler, Trakya Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi detaylarına ve dönem içi sınav tarihlerine erişebiliyor. TÜ'nün akademik takvimi ise şu şekilde:

GENEL AKADEMİK TAKVİM

Güz YY Kayıt / Yenileme: 08.09.2025 - 12.09.2025

Güz Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 15.09.2025 - 02.01.2026

Ara Sınavlar: 08.11.2025 - 16.11.2025

Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 03.01.2026 - 16.01.2026

Ara Tatil: 19.01.2026 - 23.01.2026

Bütünleme Sınavları: 24.01.2026 - 30.01.2026

Bahar Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 09.02.2026 - 12.06.2026

Ara Sınavlar: 04.04.2026 - 12.04.2026

Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 13.06.2026 - 26.06.2026

Bütünleme Sınavları: 04.07.2026 - 10.07.2026

