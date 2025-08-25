Trakya Üniversitesi ne zaman açılacak? TÜ 2025 akademik takvimi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trakya Üniversitesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler, TÜ’de güz yarıyılı derslerinin ne zaman başlayacağını, ara sınav ve dönem sonu sınav tarihlerini araştırıyor. İşte Trakya Üniversitesi 2025 yılı akademik takvimi...

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış tarihi belli oldu mu? Yükseköğretim Kurulu'nun üniversite kayıt takvimini duyurmasının ardından çok sayıda öğrenci, TÜ’de güz yarıyılı ders döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Trakya Üniversitesi ne zaman açılacak? İşte detaylar...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

YKS maratonundan başarıyla çıkan adaylar, 28 Ağustos - 2 Eylül 2025 tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Trakya Üniversitesi de kayıt döneminin tamamlanmasının ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılına merhaba diyecek. TÜ güz yarıyılı ders başlama ve bitiş tarihleri 15 Eylül 2025 - 16 Ocak 2026 olarak belirlendi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2025 AKADEMİK TAKVİMİ

Öğrenciler ve veliler, Trakya Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi detaylarına ve dönem içi sınav tarihlerine erişebiliyor. TÜ'nün akademik takvimi ise şu şekilde:

GENEL AKADEMİK TAKVİM

  • Güz YY Kayıt / Yenileme: 08.09.2025 - 12.09.2025

  • Güz Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 15.09.2025 - 02.01.2026

  • Ara Sınavlar: 08.11.2025 - 16.11.2025

  • Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 03.01.2026 - 16.01.2026

  • Ara Tatil: 19.01.2026 - 23.01.2026

  • Bütünleme Sınavları: 24.01.2026 - 30.01.2026

  • Bahar Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 09.02.2026 - 12.06.2026

  • Ara Sınavlar: 04.04.2026 - 12.04.2026

  • Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 13.06.2026 - 26.06.2026

  • Bütünleme Sınavları: 04.07.2026 - 10.07.2026

EĞİTİM FAKÜLTESİ

  • Güz YY Kayıt / Yenileme: 25.08.2025 - 29.08.2025

  • Güz Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 15.09.2025 - 02.01.2026

  • Ara Sınavlar: 08.11.2025 - 16.11.2025

  • Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 03.01.2026 - 16.01.2026

  • Ara Tatil: 19.01.2026 - 23.01.2026

  • Bütünleme Sınavları: 24.01.2026 - 30.01.2026

  • Bahar Yarıyılı Ders Başlama / Bitiş: 09.02.2026 - 12.06.2026

  • Ara Sınavlar: 04.04.2026 - 12.04.2026

  • Yarıyıl / Yılsonu Sınavları: 13.06.2026 - 26.06.2026

  • Bütünleme Sınavları: 04.07.2026 - 10.07.2026

