Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan alevler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Mayıs 2024 17:44 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 17:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Korkutan alevlere müdahale devam ediyor.