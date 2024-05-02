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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan alevler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan alevler

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Korkutan alevlere müdahale devam ediyor.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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