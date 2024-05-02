Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan alevler
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Korkutan alevlere müdahale devam ediyor.
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı