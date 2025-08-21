Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde tamamlandı. Her ders için 20 soruluk test uygulandı ve ders başına 30 dakika süre tanındı.

Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖF geçmiş dönemlere bakıldığında, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren ortalama 10 ila 15 gün içinde açıklanmaktadır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şu yöntemlerle erişim sağlayabilecek:

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden ya da aof.anadolu.edu.tr ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr öğrenebilecektir.