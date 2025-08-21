Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Yaz okulu sınavı tamamlandı. Adaylar "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konuya ilişkin güncel durum...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde tamamlandı. Her ders için 20 soruluk test uygulandı ve ders başına 30 dakika süre tanındı.

Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 

AÖF geçmiş dönemlere bakıldığında, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren ortalama 10 ila 15 gün içinde açıklanmaktadır.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şu yöntemlerle erişim sağlayabilecek:

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden ya da  aof.anadolu.edu.tr ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr öğrenebilecektir.

