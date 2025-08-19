Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı

Geçen hafta AÖF yaz okulu sınavı yapılmıştı, gözler ise sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri oldu. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı ve daha fazlası haberimizde...

2025 yaz döneminde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Öğrenciler ise sınavın ardından sonuçları merak ediyor. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?  Üniversiteden gelen resmi açıklama bekleniyor, işte detaylar... 

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Anadolu Üniversitesi genellikle sınav sonuçlarını, sınavların yapılmasının ardından 10 gün içerisinde açıklıyor.  Özetle AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. 

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi ya da e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girerek öğrenebilir. 

YAZ OKULU SINAVI NEDEN YAPILIR?

AÖF yaz okulu daha çok mezuniyet aşamasına gelen veya başarısız derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler için önem taşıyor. Öte yandan sonuçların açıklanmasının ardından ders geçme notları ve başarı durumları sistemden görülebilecek.

