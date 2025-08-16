Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi!

Yalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi!

Yalova&#039;da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi!
Yalova'nın Termal yolunda meydana gelen trafik kazasında uzun süre kapanan yol nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz dönemi sınavına giden birçok öğrenci salona geç kaldı. Sınava 15 dakikalık gecikme kuralı nedeniyle alınmayan öğrenciler mağduriyetlerini dile getirerek yeniden sınav yapılmasını veya ücretlerinin iadesini talep etti.

Yalova'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle 1 kişi yaralanırken, oluşan trafikten dolayı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi onlarca kişi yaz dönemi sınavına geç kalarak salona giremedi.

Yalova - Termal yolunda Çınarcık sapağı yakınlarında meydana gelen kazada 16 BOY 791 plakalı otomobil 16 AIV 951 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı.

Yalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi! - 1. Resim

ÖĞRENCİLER AÖF SINAVINA GEÇ KALDI

Kilometrelerce oluşan kuyruk nedeniyle Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşecek AÖF sınavına kendi araçları ve minibüsle gitmeye çalışan onlarca öğrenci sınava geç kaldı. Minibüste sınava geç kalan öğrenciler kaza geçirenlere tepki gösterdi. Saat 14.00'te başlayan yaz dönemi sınavına geciken öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu.

Yalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi! - 2. Resim

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Kaza nedeniyle oluşan trafikten dolayı sınava geç kalan ve salona alınmayan öğrencilerden Damla Keçe, "16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF'nin yapmış olduğu saat 14.00'teki yaz dönemi sınavına buradaki hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan zincirleme kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20'de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum." dedi.

Yalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi! - 3. Resim

Kick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır
