Denizi kirleten Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL'lik ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 337 bin 354 TL para cezası uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Yalova Belediye Başkanlığı'nın yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiğini belirledi.

1 MİLYON 337 BİN TL CEZA KESİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'ndeki müsilaj kabusunu yaşayan Yalova'da çevreyi katlederek denize kentsel atık su bırakan Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 TL para cezası uyguladı.

ARITILMADAN DENİZE DEŞARJ EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi'ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı. Yapılan incelemede kentsel atık suyunun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliğiyle ilgili Yalova Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uygulandı" denildi.