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Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın! Kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baltalimanı Kemik Hastanesi&#039;nde yangın! Kısa sürede söndürüldü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Baltalimanı'ndaki hastanenin B Blok'unun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanede tedavi görenler dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları nedeniyle hastanenin B Blok'unun bugünlük kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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