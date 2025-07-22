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ABD'ye girişte yeni dönem! Vizen olsa bile ek 250 dolar ödeyeceksin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;ye girişte yeni dönem! Vizen olsa bile ek 250 dolar ödeyeceksin
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD vizesinde yeni dönem başlıyor... Son yasayla birlikte ABD'ye giren turistler, vizeleri olsa bile ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir "vize bütünlük ücreti" ödeyecek.

Schengen vizesinde yaşanan zorlukların ardından ABD vizesiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

VİZEN OLSA BİLE 250 DOLAR ÖDEYECEKSİN

ABD Başkanı Trump yönetiminin yasalaştırdığı iç politika tasarısına göre artık ülkeye giriş yapmak isteyen turistler, mevcut vize ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir “vize bütünlük ücreti” ödeyecek.

İSTİSNALAR VAR

Söz konusu ücret; turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlarla ABD’ye seyahat eden bütün vize sahiplerini kapsayacak. 

Öte yandan Vize Muafiyet Programı kapsamında olan ülkelerden (örneğin Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi) gelen ve 90 günden kısa süreyle kalan ziyaretçiler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ücretin temel hedefinin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini finanse etmek olduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü, uygulamanın “yönetimin göçmenlik uygulamalarını güçlendirme ve vize aşımlarını caydırma” öncelikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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