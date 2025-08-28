Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı, Sınav Giriş Belgeleri, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM’nin geleneksel takvimine göre, sınav merkezleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan ediliyor. KPSS sınav yerleri açıklandı, şimdi ise adaylar KPSS Lisans sınavı için geri sayıma başladı.

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama - 1. Resim

2025-KPSS A Grubu sınav giriş belgelerinin ilanı ile memur adaylarının sınav girecekleri okullar da belli oldu. Öte yandan kamuda memur olma planı olan adayların katılım sağladığı 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak. 

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama - 2. Resim

ÖSYM'DEN KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU
(28 Ağustos 2025)

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attıGöztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGöztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyor - HaberlerSakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyorTUS ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama sistemi - HaberlerTUS ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama sistemiPafos logosundaki adam kim? EOKA terör örgütü üyesi çıktı - HaberlerPafos logosundaki adam kim? EOKA terör örgütü üyesi çıktıGalatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - HaberlerGalatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli olduSüper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak? Son viraj başlıyor... - HaberlerSüper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak? Son viraj başlıyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...