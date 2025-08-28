KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama
2025 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM’nin geleneksel takvimine göre, sınav merkezleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan ediliyor. KPSS sınav yerleri açıklandı, şimdi ise adaylar KPSS Lisans sınavı için geri sayıma başladı.
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
2025-KPSS A Grubu sınav giriş belgelerinin ilanı ile memur adaylarının sınav girecekleri okullar da belli oldu. Öte yandan kamuda memur olma planı olan adayların katılım sağladığı 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
ÖSYM'DEN KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(28 Ağustos 2025)
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI