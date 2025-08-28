KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

2025-KPSS A Grubu sınav giriş belgelerinin ilanı ile memur adaylarının sınav girecekleri okullar da belli oldu. Öte yandan kamuda memur olma planı olan adayların katılım sağladığı 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

