Kocaeli’de bir evde sağlıksız ve ihmal dolu koşullarda tutulan 38 köpek ile 17 kedi, kurumların ortak çalışmasıyla kurtarılarak koruma altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir evde çok sayıda hayvanın kötü koşullarda tutulduğu yönünde yapılan ihbarlar, ekipleri harekete geçirdi. Komşular özellikle yoğun koku, gürültü ve hayvanların bakımsızlığına ilişkin şikâyetlerini Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi’ne iletti.

İhbarların ardından Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri adrese giderek inceleme yaptı.

Komşular ihbar etti, gerçek ortaya çıktı! Tam 55 hayvan koruma altında

BÜTÜN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde, evde bulunan 38 köpek ve 17 kedinin uzun süredir ihmal edildiği, açlık ve hijyen eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirlendi. Hayvanlar ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak koruma altına alındı.

Veteriner hekimlerin ilk muayene ve tedavilerinin ardından hayvanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne sevk edildi. Burada tedavi ve bakım süreçlerinin devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında adli tahkikat başlatılırken, yürürlükteki mevzuat kapsamında idari yaptırımların da uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, hayvanların yaşam koşullarına ilişkin ihbarların titizlikle değerlendirileceğini vurguladı.

