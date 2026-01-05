İzmit Körfezi’ndeki flamingo sayısı geçmiş yıllara kıyasla arttı. Allı turna olarak bilinen flamingoların gün batımında yüzdüğü anlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kocaeli İzmit Körfezi’ne akın eden flamingolar, görenleri gülümsetti. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi’nde flamingo sayısı geçmiş yıllara kıyasla daha da arttı.

Yüzlerce var, hepsi pembe! Kocaelide sayısı yıldan yıla artıyor

Sanayi üretim merkezleri arasında önde gelen Kocaeli, çok sayıda çeşitli kuşa ev sahipliği yapıyor. Sadece fabrikalarıyla değil biyolojik çeşitliliğiyle de dikkati çeken İzmit Körfezi, 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, ev sahipliği yapıyor.

168 KUŞ TÜRÜ

Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan İzmit Körfezi’nde yaklaşık 168 kuş türü yer alıyor. Türkiye'nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğini sürdüren İzmit Körfezi’ndeki sulak alanlar, besin kaynaklarının bolluğu ve uygun iklim şartları nedeniyle allı turnalar için ideal bir beslenme ve konaklama noktası olarak öne çıkıyor.

POPÜLASYON ARTTI

Bölge aynı zamanda gün doğumu manzarası ile de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Bölgede flamingo popülasyonunda geçmiş yıllara kıyasla ciddi bir artış yaşandı.

Kocaeli'nin kent manzarasıyla bütünleşen flamingoların oluşturduğu manzara, havadan dron ile de görüntülendi. Yüzlerce kuşun aynı anda suda süzülmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu.

