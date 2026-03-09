Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırında düşürülen İran füzesine ilişkin sert mesajlar verdi. Erdoğan, İran’a gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak provokatif adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukuna gölge düşürecek bir sürece girilmemesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı;

Toplantımızda İran krizinin yansımalarını ele aldık. Ekonomiden ticarete, sınır güvenliğine uzanan yelpazede krizin muhtemel etkilerini değerlendirdik.

"28 ŞUBAT'TAN BERİ TEYAKKUZDAYIZ"

28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir. Tecrübeli kadrolarımızla tüm gelişmeleri an be an takip ediyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ İBRETLE İZLİYORUZ"

Özgür Özel'i ibretle izliyoruz. Ana muhalefet lideri halen polemik peşinde. En küçük hatanın büyük sorunlara yol açacağı bu dönemde bize sataşan şahsı Allah'a havale ediyorum. Ana muhalefetin elle tutulur dış politika bilgi ve öngörüsü yok.

Avrupa'dan Asya'ya tüm ülkeler Türkiye'nin öncelediği politikasından övgü ile bahsediyor. Türkiye, bekasına uzanan elleri kıracak güze ve kuvvete sahiptir. Düne kadar "balıklar ürküyor" diye füze denemelerine itiraz eden kafalardan ne bekleyebilirsiniz? Siyasi ikbalini, mensubu olduğu milletin istikbalinin önünde tutanlar ne bizim ne de milletimizin nezdinde asla itibar göremezler.

Gün abuk sabuk söylemlerle yelkenleri şişirme günü değil, gün sorumluluk bilinciyle hareket etme günü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"16 LİDERLE GÖRÜŞTÜM"

Türkiye, İran krizinde hakkın, adaletin, uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır.

(ABD-İsrail'in İran'a saldırısı) İlk günden itibaren yoğun diplomasi trafiği içindeyiz. Krize çıkış yolu bulabilmek amacıyla 16 liderle görüşmemiz oldu.

"TÜM EKONOMİK TEDBRLERİ ALIYORUZ"

Devletimiz asla acziyet içinde değil tüm kurumlarımız teyakkuz halindeyiz. Bölgemizdeki durumun ekonomik etkilerini sınırlı tutmak için tüm tedbirleri alıyoruz.

Proaktif bir yaklaşımla attığımız adımlar sayesinde piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi. Enerji arz güvenliğinde yaptığımız yatırımlar, imzaladığımız anlaşmalar ve aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz. MB rezervleri 200 milyar dolar civarında, finansal sistemimiz, sağlam sermaye yapısı ve güçlü likiditesiyle her türlü riski absorbe edebilecek kapasitede.

"GÜMRÜK KAPILARIMIZDA YOĞUNLUK YOK"

Ülkemizde tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda Allah'ın izniyle bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. İran sınırındaki 3 gümrük kapımızda herhangi bir sorun ya da yoğunluk bulunmuyor.

F-16'larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz.

İRAN'A GEREKLİ İKAZLAR YAPILDI"

Ülkemize yönelen füze NATO tarafından düşürüldü. (İran'a) Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. İran'a gerekli ikazlar yapıldı.

Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır.

Şu an sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Sınır hattında, hudut kapılarında ve ilgili illerimizde önleyici tedbirlerimizi arttırdık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecimizi sekteye uğratacak, bölgemizin huzuruna, istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun karşısında olduğumuzu vurguluyorum.

Kimse yanlış hesap yapmamalı, Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmemelidir.

