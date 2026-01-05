Serik’te 10 bin metrekarelik market deposunda çıkan yangın, mahalleyi dumanla kapladı. İçindeki temel gıda ürünleri tamamen kül oldu, şans eseri kimse yaralanmadı.

Bugün Antalya'nın Serik ilçesinde saat 23.00 sıralarında bir marketin deposunda meydana geldi. Depo çalışanlarının alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik ve Aksu ilçe itfaiye birimleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 BİN METREKARELİK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık 10 bin metrekarelik depo alanının 5 bin metrekarelik bölümünde, temel gıda ürünlerinin bulunduğu kısımda etkili olan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken itfaiye ekipleri, yangının çevrede bulunan plastik seralara sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Yukarıkocayatak Mahallesi muhtarı Mehmet Ün, olay anında alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ve yoğun dumanın çevreyi sardığını belirterek yaşanan korku dolu anları anlattı.

Ün, "Mahallemizde yaklaşık 5 bin metrekarelik depoda saat 22.00 sıralarında büyük yangın çıktı. Serik ve çevresinden gelen itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor. Çıkış nedeni bilinmiyor. İçinde kuru baklagil ve temel gıda maddeleri bulunuyordu. Maalesef komple yandı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatılacağı öğrenildi.

