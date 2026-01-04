Zonguldak'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun katlı otoparkın 3. katından kendini aşağı attığı iddia edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre, katlı otoparkın otopark bölümünde A.A. (15) isimli kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. kata çıkarak kendini boşluğa bıraktı. A.A.'nın düştüğünü gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan A.A., sol tarafında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilmesi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası