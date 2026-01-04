Güllü'nün oğlundan manidar paylaşım! 'Bitti' deyip saat verdi
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soru işaretleri gündemdeki yerini korurken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter “Bitti” diyerek akşam açıklama yapacağını duyurdu.
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.
Ölümün ardından aileden gelen açıklamalar ve soru işaretleri, olayın perde arkasına dair iddiaları daha da güçlendirmişti. Dosya kapanmadan, bu kez Güllü’nün oğlundan gelen bir paylaşım gündemi yeniden hareketlendirdi.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
DUYURU YAPACAK
Gülter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek.”
ÇOCUKLARI, E-POSTA ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞTI
Son olarak şarkıcının ölümüyle ilgili ortaya çıkan ses kayıtlarında, sanatçının çocukları ve gelin adayının Güllü'ye ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları öne sürülmüştü.
Kayıtlarda, Gmail ve Hotmail hesaplarının şifrelerinin konuşulduğu, şifrelerin birbirleriyle paylaşıldığı ifadeler yer almıştı.