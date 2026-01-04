Şarkı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada ortaya çıkan ses kayıtlarında, sanatçının çocukları ve gelin adayının Güllü'ye ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları öne sürüldü. Kayıtlarda, Gmail ve Hotmail hesaplarının şifrelerinin konuşulduğu, şifrelerin birbirleriyle paylaşıldığı ifadeler yer aldı. Söz konusu kayıtların, Güllü'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından ölümden sonra gönderildiği öğrenildi.

Yalova'da, 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, ortaya çıkan yeni detaylarla birlikte geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor.

Sabah gazetesi, Güllü'nün ölümü sonrası yeni ses kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.

Güllü

GÜLLÜ'NÜN E-POSTA ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından 11 Ekim 2025 tarihinde sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü.

Ses kayıtlarında şu ifadeler yer aldı:

Tuğberk Yağız Gülter: Gmail'i de değiştirelim mi?

Gmail'i de değiştirelim mi? Tuğyan Ülkem Gülter: Bana da at annemin şifrelerini...

Bana da at annemin şifrelerini... Tuğberk Yağız Gülter: Sena, annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?

Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter

"SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE"

Önceki gün yayınlanan yeni ses kayıtlarında şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın, sistematik olarak annesiyle yaşadığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği ortaya çıkmıştı. Tuğyan'ın, annesi Güllü'ye "Seni hazmedemiyorum anne, seni kıskanıyorum." ifadeleri dikkatlerden kaçmamıştı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası