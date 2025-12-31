Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ‘Annesinin sahne kıyafetlerini sattı’ iddiasına cevap verdi. İddiayı net bir şekilde yalanlayan Gülter “Dünyayı verseniz o kostüm etmiyor, annemin teri etmiyor. Buradan açık bir şekilde söylüyorum sakın kimse bana teklif etmesin böyle bir şey” diyerek iddialara tepki gösterdi.

Şüpheli ölümü sonrasında soruşturması ‘cinayet’ soruşturması olarak devam eden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkındaki iddialara A Haber canlı yayınında cevap verdi.

İDDİAYI YALANLADI

Kamuoyunda tartışmaya neden olan konulardan biri de oğlunun, Güllü’nün sahne kostümlerini sattığı iddiası olmuştu. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, “Ben bugün buraya annemin parfümü ile geldim. Dünyayı verseniz o kostüm etmiyor” diyerek söz konusu iddiayı yalanladı.

Güllü’nün oğlu ateş püskürdü: Açık şekilde söylüyorum, kimse teklif etmesin

"BEN ONU SATAR MIYIM?"

Gülter “40 kiloluk kostüm onlar. Annem iki saat üç saat boyunca o 40 kiloluk kostümle bizim için para kazanmaya çalışmış kadın. Ben onu satar mıyım ya? Hangi insan evladı onu benden alabilir” dedi.

"KİMSE TEKLİF ETMESİN"

Annesini kostümlerini kesinlikle satmayacağının altını çizen Gülter “Buradan açık bir şekilde söylüyorum sakın kimse bana teklif etmesin böyle bir şey. Dünyayı verseniz o kostüm etmiyor, annemin teri etmiyor” diyerek iddialara tepki gösterdi.

Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter

NELER OLMUŞTU?

‘Güllü’ olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Güllü’nün ölmeden önce evinde çekilen kamera görüntüleri incelenmiş ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülter, ifadesinde suçlamaları reddederken, olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü’yü kızının öldürdüğünü öne sürmüştü.

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde "Tuğyan'ın, arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak kendisini hafifçe yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" demişti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda şarkıcının intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulgu bulunmadığı, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği belirtilmişti.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Güllü'nün mal varlığına ilişkin yapılan incelemede 50’nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapılmıştı.

2 DAİRE, 850 LİRA

Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı, Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın bulunmadığı, tespit edilmişti.

Güllü'nün sahne aldığı mekânlardan ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı iddia edilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter

