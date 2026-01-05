Şırnak'ta 5 kişilik ailenin evine çığ düştü. Mahsur kalan aile ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası Beşağaç köyünde bir evin üzerine çığ düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişi, hızlı müdahale sayesinde güvenli şekilde tahliye edildi.

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran’ın koordinasyonunda iş makineleri kullanılarak yürütülen çalışmalar sonucu aile evden çıkartıldı.

Tahliye edilen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, geçici olarak yakınlarının evlerinde konakladıkları öğrenildi.

Olay, köyde kısa süreli paniğe yol açtı.

