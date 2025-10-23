Otobüs şoförü hakaret edip darbetmeye çalışmıştı! Şehit babası konuştu: En çok 'dilenci' kelimesi ağrıma gitti

Sivas'ta otobüse binen şehit babasına "dilenci" diyerek hakaret eden ve darbetmeye çalışan otobüs şoförü Ö.K. işten çıkarılmış ve idari para cezası uygulanmıştı. Olayın ardından basın açıklaması yapan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, otobüs şoförünün hareketini kınadı. Otobüs şoförünün hakaretine maruz kalan şehit babası Kaya Turan Kıraç da olayın ardından sessizliğini bozdu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan şehit babası Kıraç, "En çok zoruma giden şey 'dilenci' demesi oldu. 'Git bildiğin yere şikayet et' dedi" ifadelerini kullandı.

"BU İNSANLIK DIŞI, AHLAK DIŞI DAVRANIŞI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Adliye çıkışından basın mensuplarına açıklama yapan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Bir özel halk otobüsü şoförü tarafından şehit babamıza ağır hakaretlerde bulunulmuş, fiziki saldırıya teşebbüs edilmiştir. Bu insanlık dışı, ahlak dışı davranışı en sert şekilde kınıyoruz. Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Olayın ardından gerekli mercilerle irtibata geçilmiştir. Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Buradan bir defa daha açıkça söylüyoruz; şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kaya Turan Kıraç

ŞEHİT BABASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan şehit babası Kaya Turan Kıraç yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:

"En çok zoruma giden şey 'dilenci' demesi oldu. 'Git bildiğin yere şikayet et' dedi. Ben de bildiğim yere gelip şikâyet ettim. Onlar da gereğini yapacaklar"

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelmişti. Aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalkmıştı.