Haberler > Gündem > Enerji, madencilik, savunma sanayii, eğitim, medya... Türkiye ile Umman arasında kritik anlaşma!

Enerji, madencilik, savunma sanayii, eğitim, medya... Türkiye ile Umman arasında kritik anlaşma!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Enerji, Madencilik, Savunma Sanayi, Eğitim, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın Maskat’taki görüşmesinde, iki ülke arasında enerji, madencilik, savunma sanayii, sanayi, eğitim ve medya başta olmak üzere birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı. Taraflar ayrıca Koordinasyon Konseyi kurulması ve umuma mahsus pasaportlara vize muafiyeti konusunda da mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Umman’ın başkenti Maskat’ta, Sultan Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, iki ülke arasında enerji, savunma, madencilik, sanayi, eğitim ve medya alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşma imzalandı. Anlaşmalarla birlikte vize muafiyeti yürürlüğe girdi ve Türkiye–Umman Koordinasyon Konseyi kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said huzurunda düzenlenen törende, iki ülke arasında toplam 16 belge imzalandı.

Enerji, madencilik, savunma sanayii, eğitim, medya... Türkiye ile Umman arasında kritik anlaşma! - 1. Resim

TÜRKİYE İLE UMMAN ARASINDA YENİ DÖNEM

İlk olarak, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama", Umman Dışişleri Bakanı Sayyıd Badr bin Hamad Al Busaidi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalandı.

"Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama"ya da Al Busaidi ve Fidan imza attı.

Enerji, madencilik, savunma sanayii, eğitim, medya... Türkiye ile Umman arasında kritik anlaşma! - 2. Resim

"Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim bin Nasser Al Aufi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası"nı, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasser Al Zaabi ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imza altına aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Yükseköğretim Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Arasında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais bin Mohammed Al Yousef ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı", Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Umman Enformasyon Bakanı Abdullah bin Nasser Al Harrasi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Sanayii Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı", Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Al Zaabi ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalandı.

"Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı"nı, Umman Yatırım İdaresi Başkanı Abdulsalam bin Muhammed Al Murşidi ile TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut imza altına aldı.

"Amber Limited ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Özbek-Umman Yatırım Şirketi ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Nitaj-Oman Food Investment Holding ile OYAK Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ve "Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Umman Telekomünikasyon Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması"nı Umman Yatırım İdaresi Başkanı Al Murşidi ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması", Umman İskan ve Şehir Bakanı Khalfan bin Saeed Al Shueli ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil tarafından imzalandı.

"Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", Umman Sinan Advanced Industries CEO'su Majid Al Hinai ile Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından imza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

