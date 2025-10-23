Neşe Aksoy neden öldü, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi gündemde!

Neşe Aksoy neden öldü, kaç yaşındaydı gündeme geldi. Yeşilçam oyuncularından, şarkıcı ve ressam Neşe Aksoy’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

NEŞE AKSOY NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Neşe Aksoy, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce teşhis edilmiş olan akciğer kanseri nedeniyle öldüğü öğrenildi. Sanatçı yaklaşık on ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ifade etmiş, ameliyat geçirdiği akciğer bölgesinde ve beyninde yeni kitleler görüldüğünü duyurmuştu.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

Neşe Aksoy, 1963 İstanbul doğumlu bir sanatçı olarak, 1980’lerde Yeşilçam’da oyunculukla adını duyurdu. Tarık Akan ile Fikret Hakan gibi isimlerle rol aldığı “Arkadaşım” (1982) filmiyle tanındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olan Aksoy, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve ressamlık gibi alanlarda da üretim yaptı.

“Çare Sende Allah’ım” (1984) ve “Fedai” (1990) gibi filmlerdeki rolleriyle iz bıraktı. FİLM-SAN Vakfı’nın şeref üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev aldı.