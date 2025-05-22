Çift Kişilik Oda'nın Kaan'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Sen Anlat Karadeniz'in yıldızıydı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakteri ile hafızlarda yer edinen Ulaş Tuna Astepe katıldığı programda samimi açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında, nereli soruları araştırılmaya başlandı.

Ulaş TunaAstepe birçok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyicilerin karşısına geçti. Şimdilerde Çift Kişilik Oda dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe hakkında detaylar araştırılıyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ulaş Tepe Astepe Ocak 1988 yılında İzmit’te doğdu. Lise eğitimini İstanbul Lisesi’nde tamamlayan yakışıklı oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Ulaş Tuna Astepe ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı.

ULAŞ TUNA ASTEPE NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ulaş Tuna Astepe, oyunculuk kariyerine ilk adımını 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile attı. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini oynadı.

Yakışıklı oyuncu kariyerinin zirvesini Sen Anlat Karadeniz’de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakteriyle yakaladı. Dizi final yapmasına rağmen günümüzde de birçok kişi tarafından yeniden izleniyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, 1.89 metre boyunda ve 80 kilodur. Ocak ayında doğan oyuncu Oğlak burcudur.

ULAŞ TUNA ASTEPE HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe İlk ve Son dizisinde Nilüfer ve Cihan olarak izleyici karşına çıktı. Son olarak NOW TV'de yayınlanan Çift Kişilik Oda'da Kaan rolünü oynuyoe.

Ulaş Tuna Astepe’nin rol aldığı dizi ve filmler şunlardır:

2018 Sen Anlat Karadeniz (dizi) 2018 Rüya (dizi) 2017 Körfez (sinema filmi) 2016 Balık Havuzu (kısa film) 2015 Analar ve Anneler (dizi) 2015 Zayiat (kısa film) 2013 Meşakkat ve Karısı (kısa film) 2013 Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) 2013 Karadayı (dizi) 2012 Cam Yapraklar (tiyatro oyunu) 2012 Bayrak (tiyatro oyunu) 2011 Üniversiteli (kısa film) – 2010 2024 İlk ve Son (dizi) 2025 Çift Kişilik Oda

Karadayı’ , ‘Rüya’ , ‘Sen Anlat Karadeniz’ , ‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” adlı yapımlarla rol Ulaş Tuna Astepe, Youtube’daki İbrahim Selim’in programına konuk oldu.

Sen Anlat Karadeniz setinde başına gelen bir olayı izleyiciyle paylaşan yakışıklı oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Şu açıklamalara yer verdi:

“Trabzon’da dediler ki bir siyasetçi seti ziyaret etmek istiyor. Dağ köyündeyiz. Ben de bir siyasetçiyle el sıkışmak, fotoğraf çektirmek istemiyorum. Çok gerildim bu durumdan fakat adam geliyor. Ben de çok tedirginim. Tek düzlük olan cami avlusunda toplandık. O sırada beklerden köydeki çocuklarla ilgileniyorum. Herkes dizildi, beni de çağırıyorlar. Ben son ana kadar kendimi arkada korumayı başardım. Derken aracın kapıları açıldı, her yerden korumalar çıktı, ortalık karıştı.”