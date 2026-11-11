Termometreler düştükçe düşüyor! Bir ilde eksi 11 bir ilde 8 derece, ne var ne yoksa dondu: Kar soğuğuna battaniyeli çözüm
Kasım ayının ilk haftasında sıcaklık düştü, kar yağışı başladı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde sokaklar beyaza bürünürken, sıcaklık da düştü. Termometreler Ardahan’a eksi 8, Kars’ta ise eksi 11’i gördü. Niğde’de ise yılın ilk kar yağışı bugün gerçekleşti. Vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniye ile korumaya çalıştı.
Meteoroloji’nin kar uyarısı yaptığı illerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Kars ve Ardahan’da termometreler eksileri gördü. Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçülürken, Kars’ta ise sıcaklık sıfırın altında 11 dereceye düştü.
HER ŞEY DONDU
Ardahan’da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitki ve yapraklar kırağı tuttu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise bazı vatandaşlar branda ve battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hamamlı bölgesindeki dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.
PİSTLERDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE
Öte yandan Kars'ın dünyaca ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında, bölge esnafı ve turizmciler kayak sezonunun daha erken başlayabileceğini ifade etti.
Beyaza bürünen kayak merkezi ve Sarıçam ormanları havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, çam ağaçlarının arasında uzanan kayak pistleri ve karla kaplanan geniş alanlar dikkat çekti.
NİĞDE'DE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Niğde'de de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı dronla görüntülendi.