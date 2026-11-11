ABD'de kaybolan 11 aylık bebek, ormanlık alanda toprağa gömülü halde sağ bulundu. Bir köpek kafesinin içinde havluya sarılarak sığ bir çukura gömülen bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı düşünülüyor.

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Dünya, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan dehşeti konuşuyor. Kayıp olarak aranan 11 aylık Koah Sharpe, ormanlık alanda toprağın altına gömülmüş halde bulundu.

24 SAAT BOYUNCA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE KALMIŞ

Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında gömülü kaldığını düşündüklerini ifade ederek, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" dedi.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Kafesin içinde toprağa gömülen 11 aylık bebek sağ bulundu

BABASI KISKIVRAK YAKALANDI

Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Şerif, başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Kafesin içinde toprağa gömülen 11 aylık bebek sağ bulundu

ANNESİ DIŞARI ÇIKTIĞINDA ORTADAN KAYBOLMUŞ

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve pazartesi günü kaybolduğunu belirterek, bebeğin kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine yetkililerin geniş çaplı arama çalışması başlattığını aktardı. Koon, arama ekibinin Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark etmesi üzerine bebeğin bulunduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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