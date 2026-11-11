Dünya

Maldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı

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Maldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı
Başlık ResmiMaldivlerden dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini açıkladı. Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Muizzu, Filistin halkına yönelik saldırılar karşısında ülkesinin tutumunun değişmediğini belirtti.

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Maldivler, İsrail pasaportu taşıyanlara yönelik giriş yasağını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye hiçbir koşulda alınmayacağını belirtti. Muizzu, Filistin halkına yönelik saldırılar karşısında ülkesinin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Muizzu, hükümetin parlamentoya sunduğu önemli yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı
Başlık ResmiMaldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İSRAİL VATANDAŞLARINA KAPILAR KAPANDI

Muizzu, önceki yasağın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımı durdurana kadar İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin yasaklanmasını öngördüğünü hatırlatarak, mevcut yasa tasarısının ise şartlar değişse bile İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin koşulsuz yasaklanmasını öngördüğünü ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların Maldivler'e girişine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Muizzu, Maldivler'in Filistin davasını desteklediğini ve uluslararası platformlarda bu tutumunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Maldivler'in bu hassas konudaki tutumunun değişmediğini kaydetti.

Maldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı
Başlık ResmiMaldivler'den dikkat çeken hamle: İsrail vatandaşlarına kapılar kapandı

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM DURANA KADAR GİRİŞLERİ YASAKLANMIŞTI

Maldivler, Nisan 2025'te İsrail pasaportu taşıyanların Gazze'deki soykırım durana kadar ülkeye girişini yasaklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana da 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 175 bini geçti. İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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