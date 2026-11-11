Havalimanında onlarca kıyafeti üst üste giyen bir kadın, görenleri şaşırttı. İlk başta neden böyle giyindiği anlaşılamayan kadının, fazla bagaj ücreti ödememek için valizindeki kıyafetleri üzerine giydiği ortaya çıktı.

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Hava yolu şirketlerinin getirdiği katı bagaj sınırları ve yüksek ek ücretler, yolcuları zaman zaman ilginç yöntemler denemeye itiyor. Bunun son örneği ise bir havalimanında kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Çok sayıda kıyafeti kat kat giyerek uçağa binmeye çalışan bir kadın, görenlerin dikkatini çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Havalimanında gören bir daha baktı! Onlarca kıyafeti üst üste giydi, nedeni sonradan ortaya çıktı

ONLARCA GİYSİYİ ÜST ÜSTE GİYDİ

Uçağa biniş için bekleyen yolcunun farklı renk ve desenlerdeki çok sayıda kıyafeti üst üste giydiği görüldü. Neredeyse tüm vücudunu kaplayan kıyafetlerle oldukça farklı bir görünüme bürünen kadın, omzundaki çantası ve valiziyle kapıda bekledi.

Kadını görenler ilk etapta neden bu şekilde giyindiğini anlamakta güçlük çekti. Ancak sıra dışı görüntülerin arkasındaki neden sonradan ortaya çıktı.

Havalimanında gören bir daha baktı! Onlarca kıyafeti üst üste giydi, nedeni sonradan ortaya çıktı

NEDENİ SONRADAN ÇIKTI

Kadının, hava yolu şirketinin belirlediği bagaj ağırlığı sınırını aşması nedeniyle bu yönteme başvurduğu öğrenildi. Fazla bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcu, valizine sığdıramadığı kıyafetleri üzerine giyerek ağırlığı azaltmaya çalıştı. O görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

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