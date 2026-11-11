Vücudunda 5 tümörle başladı, şimdi 200'den fazla! Genetik hastalığı hayatını kararttı: 'Vebalı' diyorlar

ABD’de yaşayan 55 yaşındaki Mercedes Christensen, nadir görülen genetik bir hastalık nedeniyle vücudunda 200'den fazla tümörle hayatını sürdürüyor. Görünüşü nedeniyle sosyal medyada acımasız yorumlara maruz kalan kadın, genellikle 'vebalı' olarak nitelendirildiğini belirtiyor. Torunlarından ikisinin de bu geni taşıdığını belirten kadın, 19 yaşında ilk teşhisi aldığında doktorunun kendisine hastalığın genetik olduğunu söylemediğini belirtiyor.

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Nadir görülen genetik bir rahatsızlıkla mücadele eden 55 yaşındaki Mercedes Christensen, sosyal medyada edilen hakaretler nedeniyle zor günler yaşıyor. Sinirler boyunca tümörlerin oluşmasına neden olan nörofibromatozis tip 1 (NF1) hastalığı ile savaşan Christensen, vücudunda ve yüzünde 200'den fazla tümör taşıyor.

Kaynak: TikTok/ hurricanemercedes1

TEŞHİSİ 19 YAŞINDA KONULDU

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde yaşayan ve sosyal medya içerikleri üreten Christensen'e hastalığının teşhisi 19 yaşında konuldu. Ancak o dönemde rahatsızlığın genetik olduğu ve ilerleyen yıllarda ne gibi sonuçlara yol açabileceği kendisine anlatılmadı.

BAŞLANGIÇTA 4 YA DA 5 TANE VARDI

İlk teşhis konulduğunda vücudunda yalnızca dört veya beş tümör bulunduğunu belirten Christensen, yıllar içinde bu sayının 200'ü aştığını söyledi. Özellikle ilk çocuğu Yana'nın dünyaya gelmesinin ardından tümörlerin hızla çoğalmaya başladığını ifade eden kadın, "Sivilceler dışında eskiden harika bir cildim vardı. Doğumdan sonra tümörler hızla ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Kaynak: TikTok/ hurricanemercedes1

Nörofibromatozis tip 1, sinirler boyunca tümör oluşumuna neden olabilen kalıtsal bir hastalık olarak biliniyor. Bazı kişilerde herhangi bir belirtiye yol açmazken bazı hastalarda deri altında nörofibrom adı verilen şişlikler gelişebiliyor. Bu oluşumlar ağrıya veya kaşıntıya neden olabiliyor. Hastalık genetik yollarla çocuklara aktarılabiliyor ancak kişiden kişiye bulaşmıyor.

Kaynak: TikTok/ hurricanemercedes1

2 TORUNUNDA DA BULUNUYOR

Dört torunu bulunan Christensen'in torunlarından ikisinin de hastalığa neden olan geni taşıdığı belirtildi. Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar, genetik rahatsızlığı nedeniyle 55 yaşındaki kadının çocuk sahibi olmasını eleştirdi.

Bu yorumlara tepki gösteren Christensen, engelli bireylerin de herkes gibi aile kurma hakkı olduğunu belirterek, "Engelli insanların, genetik rahatsızlığı olan insanların, sözde normal insanlar kadar çocuk sahibi olma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Ailesinde bu hastalığın teşhis edildiği ilk kişi olduğunu söyleyen Christensen, rahatsızlığının kendisinde kendiliğinden ortaya çıktığını belirtti. 19 yaşındayken teşhis konulduğunda doktorunun hastalığın genetik olduğunu kendisine söylemediğini aktaran kadın, durumun ne kadar ilerleyebileceği konusunda da bilgilendirilmediğini dile getirdi.

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