Dünya

İtalya'da nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler

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İtalya'da nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler
Başlık Resmiİtalyada nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler

İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nde sabah saatlerinde zırhlı para nakil aracına seyir halindeyken silahlı soygun girişiminde bulunulduğu bildirildi.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, PugliaBölgesi'nde Cerignola ile San Ferdinando diPuglia arasındaki 16 numaralı kara yolunda seyir halindeki zırhlı para nakil aracı, silahlı soygun girişimine maruz kaldı.

İtalyada nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler
Başlık Resmiİtalyada nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler

İKİ ARACI ATEŞE VERDİLER

Haberlerde, silahlı ve maskeli yaklaşık 10 kişiden oluştuğu belirtilen grubun, yol üzerinde barikat oluşturmak ve trafiği durdurmak amacıyla çalıntı olduğu düşünülen iki aracı ateşe verip zırhlı aracı durdurarak hedef aldığı kaydedildi.

Soyguncuların, aracı durdurduktan sonra patlayıcılar ve kesici aletler kullanarak para kasasının bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı ifade edildi.

İtalyada nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler
Başlık Resmiİtalyada nefes kesen soygun girişimi! Zırhlı aracın önünü böyle kestiler

Silahlı soyguncuların, kaçarken de içinde iki yolcusu olan bir otobüsü yolu kapayacak şekilde durmaya zorladığı aktarıldı.
Soyguncuların araçta taşınan parayı ele geçirip geçiremediği henüz netlik kazanmadığı, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmasının sürdüğü belirtildi.

Zırhlı araca saldırının, kara yolunun trafiğe kapanmasına ve ciddi aksaklıklara yol açtığı bildirildi. Puglia Bölgesi'nin kara yolları son dönemde zaman zaman zırhlı nakil araçlarına yönelik saldırılarla gündeme geliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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