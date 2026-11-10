Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 61'e gerileyerek dip seviyeleri gördü. Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), kışın aşırı soğuk geçmesi halinde özellikle 2027'nin ilk üç ayında gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi Almanya'da yaklaşan kış öncesinde doğal gaz arzına ilişkin endişeler arttı. Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), ülkedeki gaz depolarının beklenen seviyelerin altında kaldığını belirterek, aşırı soğukların etkili olması durumunda doğal gaz kıtlığı yaşanabileceğine dikkat çekti.

"TARİHİ DİP SEVİYE"

Almanya'da gaz ve hidrojen depolama tesisi işletmecilerini temsil eden Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), kış mevsiminin aşırı soğuk geçmesi durumunda doğal gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 61 seviyesinde olduğunu açıklayan INES, bu durumu "tarihi bir dip seviye" olarak nitelendirdi.

Almanlar için zor günler kapıda! Doğal gaz depoları dibi gördü, kıtlık uyarısı geldi

6,6 TERAVATSAATE KADAR DOĞAL GAZ AÇIĞI ORTAYA ÇIKABİLİR

INES'in yeni modellemelerine göre, kışın aşırı çetin geçmesi halinde 2027'nin ocak, şubat ve mart aylarında aylık bazda 6,6 teravatsaate kadar doğal gaz açığı ortaya çıkabilir. Söz konusu eksiklik, Almanya’nın kış aylarındaki yaklaşık 1,5 günlük toplam gaz tüketimine tekabül ediyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu bir senaryoda, ocak ayındaki belirli günlerde talep ile mevcut hacim arasındaki fark 1,7 teravatsaate kadar ulaşabilir.

Bu miktar, Ocak 2026'daki ortalama günlük gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor. Modellemede, 2010 yılındakine benzer şekilde olağanüstü soğuk bir kışın yaşanabileceği varsayımı esas alınıyor. Öte yandan INES, bu tür ekstrem hava koşullarının düşük bir ihtimal olduğunu, normal veya ılıman sıcaklıklarda gaz arzının güvenli kalacağını da belirtti.

Almanlar için zor günler kapıda! Doğal gaz depoları dibi gördü, kıtlık uyarısı geldi

DEVLET KORUMASI VE YASAL ZORUNLULUK ÇAĞRISI

INES, doğal gazın depolanmasını teşvik edecek finansal teşviklerin devreye alınmasını, tesislerin kullanımının yasal olarak zorunlu hale getirilmesini veya devlet kontrolünde bir gaz rezervi oluşturulmasını talep ediyor.

SEFE, Uniper ve VNG dahil olmak üzere 17 büyük işletme sahibini çatısı altında barındıran INES, Almanya'nın gaz depolama kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını temsil ediyor. İşletmecilerin tesis kullanım oranlarının artmasında ticari çıkarları da bulunuyor, zira mevcut kapasitelerin pazarlanmasından gelir elde ediyor.

Almanlar için zor günler kapıda! Doğal gaz depoları dibi gördü, kıtlık uyarısı geldi

INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, "Senaryolarımız, Almanya'da arz güvenliğinin sağlanması için gaz depolama tesislerinin yeterli derecede dolu olmasının önemini açıkça ortaya koyuyor. Yalnızca mevcut boru hatları ve LNG terminalleri üzerinden yapılan ithalat, soğuk kış günlerinde tavan yapan yüksek tüketimi karşılamaya yetmez. Düşük depolama seviyeleri arz güvenliği için ciddi bir risk oluşturuyor. Almanya'nın, kış için yeterli gaz rezervinin korunmasını ekonomik açıdan uygulanabilir kılacak ve buna bağlayıcı garanti getirecek güvenilir, uzun vadeli bir çerçeveye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) ise ek ithalat imkanlarını gerekçe göstererek gaz arzında ciddi bir gerilim yaşanması riskini şu an için "düşük" olarak değerlendiriyor ve Almanya'nın artık depolama hedeflerine ulaşmaya tamamen bağımlı olmadığını savunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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