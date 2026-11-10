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COP31 için geldi, Antalya'yı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Mary'den Türk bayraklı paylaşım

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COP31 için geldi, Antalya'yı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Mary'den Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

COP31 kapsamında Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, kentteki programı sırasında Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti. Tekne turuna da katılan Kraliçe Mary'nin teknede dalgalanan Türk bayrağını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), 196 ülke ve Avrupa Birliği'nden üst düzey temsilcilerin katılımıyla Antalya'da başladı. Konferans için kente gelen isimlerden biri de Danimarka Kraliçesi Mary oldu.

COP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım

COP31 kapsamında Avustralya ve Danimarka arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasının törenine katılan Kraliçe Mary, resmi programının yanı sıra Antalya'yı da gezdi.

COP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım

İLK ZİYARET ANTİK KENTE

Kentteki ilk ziyaretini Perge Antik Kenti'ne yapan Kraliçe Mary, rehber eşliğinde tarihi alanı dolaştı. Çevreyi ilgiyle inceleyen Mary, ziyaretinin ardından tekne turuna çıktı.

COP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım

TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tekne turu sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Danimarka Kraliçesi, dalgalanan Türk bayrağının görüntüsüne de yer verdi. Kraliçe'nin Türk bayrağını paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

COP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI DA TÜRKİYE'DE

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve eşi de COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Lula da Silva, yeniden seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıklamıştı.

COP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
Başlık ResmiCOP31 için geldi, Antalyayı karış karış gezdi! Danimarka Kraliçesi Maryden Türk bayraklı paylaşım
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