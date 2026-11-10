Murat Kurum, 1 yıl boyunca başkanlık yapacağı COP31’in açılışında konuştu. Kurum “Artık söz tükendi. Dünya, daha kırılgan, afetlere daha açık hâle geliyor. Gıdaya ulaşım zorlaşıyor. Bir yerde taşan nehir binlerce kilometre ötede üretimi etkiliyor. Şimdi harekete geçme zamanı” mesajı verdi.

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Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da başladı. 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla gerçekleştirilen, bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300’den fazla bakanın katılım bildirdiği zirvede Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da üst düzey temsilcileriyle yer alıyor.

11-12 Kasım’da liderler zirvesi gerçekleşecek olan konferanslara 1,5 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Zirvenin başlangıcında, bir önceki dönem başkanı olan Andre Aranha Correa do Lago, görevini COP31 Başkanı Murat Kurum’a devretti ve Türkiye’nin başkanlığı dünyaya ilan edildi.

Devir töreninin ardından konuşan Murat Kurum, savaşların ve gerilimlerin sürdüğü, ticaret yollarının, enerji hatlarının ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği günümüzde ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın gündelik hayatına dokunduğunu, yüz milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırdığını vurguladı.

COP31 başkanlığını devralan Kurum’dan dünyaya uyarı: Artık söz tükendi

SIFIR NOKTASINDAYIZ

Teknoloji ve yapay zekânın baş döndürücü hızla ilerlediği günümüzde dünyanın daha sıcak, daha kırılgan, afetlere daha açık hâle geldiğini anlatan Murat Kurum “Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor, sıfır noktasındayız” ifadesini kullandı.

“Bugünün dünyasında artık söz tükendi” diyen Kurum, “Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji, şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır. Tam da bu nedenle Antalya’dayız. Verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak zorundayız. COP31’i bunun için bir ‘Uygulama COP’u’ yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin tarih boyunca köprüler kurduğunu anlatan Kurum, iklim eyleminin en pahalı faturalarından birinin gecikme olduğunu, bugün ertelenen dirençliliğin yarının afet maliyetine dönüşeceğini söyleyen Kurum, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefiyle hareket edilmesi gereğine işaret etti, bütün ülkelere, halklara ve gençlere “Birlikte harekete geçme” çağrısında bulundu.

BAŞKANLIK KURUM’DA

Dün gerçekleştirilen açılış programında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir önceki Taraflar Konferansı COP30’un Başkanı Andre Correa do Lago’dan başkanlığı devraldı.

Böylece Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı Taraflar Konferansı’na (COP) bir yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.

COP31 Başkanı Kurum, açılış konuşmasında, dünyanın ortak geleceği için ortak mücadele çağrısı yaptı. İklim değişikliğiyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündeminin de en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

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