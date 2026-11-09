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COP31'de İsrail'e kapılar kapandı! Bakan Kurum, Türkiye'nin kararını açıkladı

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COP31'de İsrail'e kapılar kapandı! Bakan Kurum, Türkiye'nin kararını açıkladı
Başlık ResmiCOP31de İsraile kapılar kapandı! Bakan Kurum, Türkiyenin kararını açıkladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e liderleri ev sahibi ülkenin davet ettiğini belirterek, "Türkiye yapıyor. Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik" dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Kurum, liderler zirvesine İsrail hükümetinin davet edilmediğini söyledi.

COP31 kapsamındaki katılım sürecine değinen Kurum, Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen organizasyonlarda tüm dünya ülkelerine davet gönderildiğini belirtti. Müzakerelere katılmak, görüş ve beyanlarını sunmak isteyen ülkelerin ise BM çerçevesinde toplantılara katılma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Liderler zirvesine ilişkin Türkiye'nin kararını açıklayan Kurum, "Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz İsrail'e davet göndermedik. Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek" dedi.

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"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMA DA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Kurum, konferans alanında Gazze'ye özel bir bölüm ayrıldığını belirtti.

Kurum, 6 bin 250 kişilik konferans salonunun Gazze salonu olarak düzenlendiğini ifade ederek, burada Gazzeli çocukların yaşadıklarını anlatan resim sergilerinin açılacağını söyledi.

Ayrıca Filistinli sanatçıların savaşın, yaşanan dramın ve haksızlığın anlatıldığı eserlerinin de sergileneceğini belirten Kurum, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun konferans sürecinde de devam edeceğini kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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