COP31 İklim Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, “Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim” dedi. Bakan Kurum, "Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır" diye vurguladı.

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Dünyanın iklim krizine karşı geleceğini şekillendirecek COP31, 195 ülkenin katılımıyla Antalya’da toplanıyor. Toplam 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleşecek tarihi zirvede öncelikle temiz enerjiye geçiş ve iklim finansmanında uzlaşma aranacak. Çıkacak kararlar enerji yatırımlarını, üretim maliyetlerini ve gelecek nesillerin hayat şartlarını etkileyecek.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

COP31 İKLİM ZİRVESİ BAŞLADI

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

"BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Etkinliğin açılış anonsunu COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum yaptı. Açılış anonsunun ardından söz alan Bakan Kurum’un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugün bizim için çok özel, çok anlamlı bir gün. Burada birbirinden değerli dostlarımız var, misafirlerimiz var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada. Ekip arkadaşlarım çok yoğun bir çalışma yaptılar, bakan yardımcılarım ve tüm ekibimizle birlikte bugüne hazırlanmak için büyük bir mücadele verdik.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

Karşımızda hızla değişen, savaşların ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü, ticaret yollarının, enerji hatlarının ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dünya var. Ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın gündelik hayatına dokunduğu, yüz milyonlarca insanın gıdaya erişmekte zorlandığı bir dünya. Teknolojinin ve yapay zekanın baş döndürücü hızla ilerlediği, buna karşılık sermayeye, bilgiye ve teknolojiye erişimde büyük mesafelerin sürdüğü bir dünya.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

“BUGÜNÜN DÜNYASINDA ARTIK SÖZ TÜKENDİ”

Ve bütün bunların üzerinde daha sıcak daha kırılgan, afetlere açık bir dünya. Artık dünyanın farklı coğrafyaları aynı iklim takviminde buluşuyor. Bir yerde başlayan kuraklığın tarihi başka bir yerde sofraya yazılıyor. Bir bölgede taşan nehir binlerce kilometre ötede fabrikaların üretim takvimini değiştiriyor. Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan zağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize açık bir şey söylüyor. Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

“DÜNYANIN İKLİM TAKVİMİ ORTAKLAŞIYOR”

Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji politikasıdır, şehir politikasıdır ve her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır. Tam da bu nedenle Antalya'dayız. Biz krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda çözümleri yine birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız. Coğrafyalarımız farklı olabilir. Şartlarımız, imkanlarımız ve önceliklerimiz farklı olabilir. Fakat dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

Antalya'nın çağrısı budur. Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki o mesafeyi azaltmak.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

“GELİN TARİHİ BİR İŞBİRLİĞİNİ ANTALYA'DA KURALIM”

Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarın o insani krizi büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. En kırılgan ülkelerin ve toplulukların sesini gündemimizin merkezine taşıyacağız. Ve Antalya'da aldığımız kararların gerçek ömrü bu salondan çıktıktan sonra başlayacak.

COP31 İklim Zirvesi başlıyor, Bakan Kurum'dan küresel çağrı: Gelin tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım

Buradan bütün ülkelere, bütün dostlara, bütün halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum. Gelin tarihi bir işbirliğini Antalya'da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede yaşamalı. Çünkü bir kararın gerçek değeri insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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