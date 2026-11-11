Muhammed Salah, Premier Lig günlerini aratmıyor: Yeni hedefi belirledi

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, İngiliz ekibi Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a transferiyle dünya futbol gündemine damga vurdu. 34 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki başarılı performansını bordo-mavili formayla da sürdürüyor.

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Trabzonspor, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. Liverpool'da sergilediği performansla hafızalarda yer eden Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve 3 asist ile beklentileri karşılayan tecrübeli futbolcu, Premier Lig günlerini aratmadı.

Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

LIVERPOOL'DA 9 SEZONDA 4 GOL KRALLIĞI

Muhammed Salah, Premier Lig'de geçirdiği 9 sezonda 4 defa gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32 golle başladığı bu seriyi 2018-2019'da 22, 2021-2022'de 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 golle sürdürdü.

Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro garanti ücret alıyor.

YENİ HEDEFİ SÜPER LİG'DE KRALLIK

Süper Lig gol krallığı yarışında 9 golle zirve takibini sürdüren yıldız oyuncu, ilerleyen haftalarda ortaya koyacağı performansla kariyerine Türkiye'de gol krallığı da eklemeyi hedefliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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