Spor

Muhammed Salah, Premier Lig günlerini aratmıyor: Yeni hedefi belirledi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, İngiliz ekibi Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a transferiyle dünya futbol gündemine damga vurdu. 34 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki başarılı performansını bordo-mavili formayla da sürdürüyor.

Kaydet
|

Trabzonspor, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. Liverpool'da sergilediği performansla hafızalarda yer eden Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve 3 asist ile beklentileri karşılayan tecrübeli futbolcu, Premier Lig günlerini aratmadı.

Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiMuhammed Salah'ın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

LIVERPOOL'DA 9 SEZONDA 4 GOL KRALLIĞI

Muhammed Salah, Premier Lig'de geçirdiği 9 sezonda 4 defa gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32 golle başladığı bu seriyi 2018-2019'da 22, 2021-2022'de 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 golle sürdürdü.

Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro garanti ücret alıyor.
Başlık ResmiMısırlı futbolcu, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro garanti ücret alıyor.

YENİ HEDEFİ SÜPER LİG'DE KRALLIK

Süper Lig gol krallığı yarışında 9 golle zirve takibini sürdüren yıldız oyuncu, ilerleyen haftalarda ortaya koyacağı performansla kariyerine Türkiye'de gol krallığı da eklemeyi hedefliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Salah
SPOR

Salah'ın hemşehrilerinden Trabzonspor'a mesaj: Papara Park'a gelmek istiyoruz
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER