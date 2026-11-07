Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın doğduğu Necric köyünde yaşayan vatandaşlar, yıldız futbolcuyu Papara Park'ta izlemek için Trabzon'a gelmenin hayalini kuruyor. Köyün Belediye Başkanı ve Salah'ın ilk antrenörlerinden Elsadany, Türk halkına ve bordo-mavili kulübe duydukları ilgiyi dile getirdi.

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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın doğup büyüdüğü Necric köyünde yaşayan vatandaşlar, yıldız futbolcuyu Papara Park'ta izlemek için Trabzon'a gelmek istiyor. Köyün Belediye Başkanı Maher Shetteh ve Salah'ın ilk antrenörlerinden Hamry Abdelhamed Elsadany, Mısırlı futbolcu sayesinde Türkiye'ye ve Trabzon'a ilgilerinin arttığını belirterek bordo-mavili kulübe ve Türk halkına teşekkür etti.

Salahın hemşehrilerinden Trabzonspora mesaj: Papara Parka gelmek istiyoruz

SALAH'IN FUTBOL HAYATI BU KÖYDE BAŞLADI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden basın mensupları, Muhammed Salah'ın doğduğu Necric köyünü ziyaret etti.

Köyün Gençlik Merkezi önünde gerçekleşen buluşmada Belediye Başkanı Maher Shetteh, Salah'ın antrenörlerinden Hamry Abdelhamed Elsadany ve köy sakinleri gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Shetteh, Salah'ın futbol kariyerine çocuk yaşlarda Gençlik Merkezi'nin sahasında başladığını belirterek, yıldız futbolcunun elde ettiği başarılarla köylerini dünya çapında tanınır hale getirdiğini söyledi.

Salah'ın gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Shetteh, "Muhammed Salah bizi gururlandırdı. Onun aracılığıyla tüm dünyaya ulaştık. Muhammed Salah'ın Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yumuşak güç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Salah'ın hemşehrilerinden Trabzonspor'a mesaj: Papara Park'a gelmek istiyoruz

"MISIR HALKI SALAH'I BİR PUSULA GİBİ GÖRÜYOR"

Salah'ın Türkiye'ye gelmesinin Mısır'da Türk futboluna yönelik ilgiyi önemli ölçüde artırdığını dile getiren Shetteh, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin daha önce de takip edildiğini ancak yıldız futbolcunun Türkiye'de forma giymesiyle bu ilginin farklı bir boyuta ulaştığını kaydetti.

Mısırlı futbolcunun Avrupa'daki Müslümanlar açısından da önemli bir figür olduğunu belirten Shetteh, "Biz Necric halkı olarak, hatta bütün Mısır halkı olarak Muhammed Salah'ı bir pusula gibi görüyoruz. Salah nereye giderse Mısır halkının gözleri de oraya çevrilir. İsviçre'de, İtalya'da ve İngiltere'de oynarken de böyleydi. Şimdi Türkiye'de de aynı durum geçerli." dedi.

Salah'ın hemşehrilerinden Trabzonspor'a mesaj: Papara Park'a gelmek istiyoruz

PAPARA PARK'TA SALAH'I İZLEMEK İSTİYORLAR

Salah'ın ilk antrenörlerinden Hamry Abdelhamed Elsadany de yıldız futbolcunun yalnızca sportif başarılarıyla değil, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkıyla da öne çıktığını ifade etti.

Mısırlı futbolcunun Liverpool ve İngiltere Premier Lig'den ayrılarak Türkiye'ye gelmesinin dünya genelinde konuşulduğunu hatırlatan Elsadany, bu kararın Mısır'da Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırdığını söyledi.

Trabzon'u ziyaret etmek istediklerini özellikle vurgulayan Elsadany, şehrin güzelliklerini ve Türk halkının misafirperverliğini televizyon programlarından takip ettiklerini belirterek, "Biz de Trabzon şehrini ziyaret etmek istiyoruz. Sizlerle Trabzon'da bir araya gelmek, Muhammed Salah'ı kendi gözlerimizle izlemek ve kulübün ona nasıl sahip çıktığını yerinde görmek istiyoruz. Bunun için sizlerden davet bekliyoruz. İnşallah bir gün Trabzon'a geliriz." diye konuştu.

Salah'ın hemşehrilerinden Trabzonspor'a mesaj: Papara Park'a gelmek istiyoruz

"TÜRK HALKININ SEVGİSİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Salah'ın Türkiye'de gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Elsadany, Mısır halkının yıldız futbolcuyu her zaman destekleyeceğini söyledi.

Daha önce Türk dizilerini ve televizyon yapımlarını ilgiyle takip ettiklerini belirten Elsadany, Salah'ın Türkiye'ye gelmesiyle ülkedeki gelişmeleri çok daha yakından izlemeye başladıklarını ifade etti.

Türk halkının Mısırlı futbolcuya gösterdiği sevgi ve ilgiyi takip ettiklerini kaydeden Elsadany, Salah'ın Trabzonspor'da ve Türk futbolunda yeni başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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