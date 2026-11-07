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Trabzonspor'da Freiburg üzüntüsü! Reis'ten taraftara yeni seri sözü

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Trabzonspor'da Freiburg üzüntüsü! Reis'ten taraftara yeni seri sözü
Başlık ResmiTrabzonspor'da Freiburg üzüntüsü! Reis'ten taraftara yeni seri sözü

Alman teknik adam, Freiburg yenilgisinden acı dersler çıkaracaklarını belirterek “Analizimizi yapacağız ve bundan güç alıp yeni seri yakalayacağız” dedi.

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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor’un yenilmezliği 7 maç sonra UEFA Konferans Ligi’nde Alman ekibi Freiburg karşısında sona erdi. Aslında Reis döneminin istatistiklerine göre eksik olan tek bir şey vardı. O da kaleyi bulan şut ve golle ilgiliydi. 1-0 mağlup olan bordo mavililer yine çift haneli şut rakamını buldu (15) ancak isabet sayısı sadece 2’ydi. Son vuruş beceriksizliği gösteren bordo mavililerde Alman teknik adam, geleceğe yönelik olumlu bir mesaj verdi.

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Reis, sosyal medya hesabından “Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik. İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde yüzlük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi. Ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız” ifadelerini kullandı.

ROTA ALANYA

Konferans Ligi’nde Freiburg yenilgisiyle havası bozulan bordo mavililer, rotasını yarın ligde Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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