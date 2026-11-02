Trabzonspor'da Thomas Reis tarihe geçti

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk yedi maçını kazanan Thomas Reis, kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik adam oldu.

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Trabzonspor’un teknik direktörü Thomas Reis, bordo mavili ekibin başında ilk yedi maçını kazanarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik adam oldu. Reis, daha önce çalıştığı Schalke, Bochum, Samsunspor ve Ludogorets kariyerlerinde ilk yedi maçını kazandığı bir süreç yaşamamıştı. Alman teknik adam 90 dakika sonrası, “Rekor kırmak sevindirici ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz” dedi.

İLK YARI SIKINTILIYDI

“İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumu, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır göründük” diyen Reis, “Golü bulmak çok önemliydi. Oyuncularımız da duran topları neden bu kadar çalıştığımızı görmüştür. İkinci yarıda oyun kurulumunu kendi stilimize benzettik, baskıyı iyi yaptık. Önemli bir galibiyet oldu bizim için. Sakat oyuncularımızın da iyi dönmesini umuyorum. Takım iyi gidiyor” sözlerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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