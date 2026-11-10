İngiltere'de gündem Muhammed Salah: Trabzonspor kararının en önemli nedeni

Muhammed Salah, Trabzonspor'un skor yükünü üstlenmeyi sürdürüyor. Avrupa basını, bordo-mavili forma altında çıktığı 16 maçta 11 gol atan ve 5 asist yapan tecrübeli oyuncunun bu performansına kayıtsız kalmadı.

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Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın performansı İngiltere'de gündem oldu. BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, bordo-mavili ekibin 1-0 kazandığı Freiburg mücadelesini Papara Park'ta takip ederken, Salah için bir yazı kaleme aldı.

Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

"KULÜP VE MISIR İÇİN VERECEK ÇOK ŞEYİ VAR"

34 yaşındaki Mısırlı futbolcunun performansı hakkında Patel, "Salah'ın buraya gelmesinin en önemli yönlerinden biri tamamen futboluna odaklanabilme imkanıydı. Salah, hem kulüp hem de milli takım için hâlâ verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hâlâ yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda, kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro kazanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 9 defa fileleri havalandıran Salah, gol krallığı yarışında iddiasını koruyor. Mısırlı yıldız, Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban'ın (10) arkasında, Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic ve Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ikinciliği paylaşıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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