BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu'nun özgeçmişi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon kriziyle ilgili iddialar sonrası görevinden istifa ettiği duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahap Kavcıoğlu, Kurumun yıpranmaması için bu kararı aldığını açıkladı. Peki, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu?

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden ayrılan Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Şahap Kavcıoğlu aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

ı Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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