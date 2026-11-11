Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından 11 Kasım'ın anlam ve önemi bir kez daha gündeme geldi. Bu yıl 11 Kasım'ın teması “Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" olarak belirlendi. Peki, 11 Kasım ne günü? İşte 11 Kasım'ın anlam ve önemiyle ilgili bilgiler...

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6 Kasım 2019 tarihli ve 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği konulu 2019/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür. Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak gibi pek çok amaçla 2019 yılından itibaren her yıl, 11 Kasım gününde, Bakanlığımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin de katılımıyla, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir.

11 Kasım ne günü? 11 Kasım anlam ve önemi

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ MESAJLARI

"Çocuklarımızla birlikte büyüyen fidanlar, yarının ormanları, bugün kazandırdığımız çevre bilinci, geleceğimizin güvencesi olsun."

" Vatanımızın güvenliği kadar doğasını da koruyor, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çalışalım

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun!"

"Bir fidan, geleceğe bırakılan en kıymetli miraslardan biridir. Toprağa düşen her tohum, yarınlara uzanan bir umut; yeşeren her fidan, doğaya ve yaşama duyduğumuz sorumluluğun simgesidir."

"Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biri, yeşil ve yaşanabilir bir dünyadır.Doğamızı korumak, yeşil alanlarımızı çoğaltmak ve çevre bilincini gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur.11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kutlu olsun."

"Yeşilin umut, barış ve yaşam demek olduğu bilinciyle; doğaya sahip çıkan herkesin 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kutlu olsun."

"Toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem bugünümüze hem de yarınlarımıza nefes olacak.11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nün toplumumuzda çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

"Bir fidan toprağa emanet edildiğinde kökleriyle vatana tutunur, dallarıyla hayata nefes olur. Gölgesinde nesiller dinlenir, dallarında kuşlar her daim şükürdedir."

"Daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağa umut, yarınlara nefes olmaya devam ediyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun."

"Bugün, geleceğimize bırakacağımız en değerli miras olan ormanlarımızı çoğaltmak ve toplumsal çevre bilincini artırmak amacıyla kutlanan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kutlu olsun!"

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