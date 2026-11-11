Cengiz Tekin kimdir, neden öldü?

Arabesk Müziğin Usta İsimlerinden Cengiz Tekin hayatını kaybetti. "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dert Kitabı" ve "Diyemedim" gibi unutulmaz eserlere imza atan Tekin 71 yaşındaydı.

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İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un seslendirdiği şarkılara imza atan besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören Tekin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENGİZ TEKİN KİMDİR?

Bestekar ve ses sanatçısı Cengiz Tekin,1 955 yılında dünyaya geldi. Cengiz Tekin'in müzik dünyasındaki yükselişi 1975 yılında yazdığı şarkılarla başladı. Uzun yıllar İbrahim Tatlıses ile çalışan Tekin’in imza attığı eserler arasında “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı”, “Diyemedim”, “Sevdik de Ne Oldu”, “Benim Hayatım”, “Dünyamı Yıkmasaydın” ve “Kolay Kolay Sevmem Artık” bulunuyor.

Tekin’in bestelerini İbrahim Tatlıses’in yanı sıra Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi sanatçılar da seslendirdi.

Ayrıca yedi filmde de başrol oyunculuğu yapan Tekin, “Yaktın Beni Dünya” filmiyle Anadolu’da adından söz ettirmişti. Bir dönem İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerin ve “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlenen Cengiz Tekin’in, “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen bestesi, plakları ve albümleri bulunmaktadır.

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