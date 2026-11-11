Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 3. sezon bölümleri, uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluştu. J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan fantastik dizinin yeni sezonunda Orta Dünya'daki savaş ve Sauron'un planları anlatılıyor. İlk bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte Güç Yüzükleri'nin nereden izlenebileceği ve 5. bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, ikinci sezonunun Ekim 2024'te tamamlanmasının ardından üçüncü sezonuyla ekranlara döndü. Yeni sezonda hikaye, Eregion'un düşüşünden beş yıl sonrasına taşınırken Elfler ile Sauron arasındaki mücadele devam ediyor. Sekiz bölümden oluşan sezonun yayın takvimi de belli oldu. İzleyiciler, ilk bölümlerin ardından kalan bölümlerin hangi tarihlerde yayınlanacağını merak ediyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 3. sezonu, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Prime Video platformunda yayınlanmaya başladı. İlk dört bölümü aynı gün erişime açılan dizi, yalnızca Prime Video üzerinden izlenebiliyor. İlk iki sezonu da Prime Video kütüphanesinde yer alan dizinin üçüncü sezonunda bölümler, önceki sezonlardan farklı olarak üç ayrı tarihte yayınlanacak.

J.R.R. Tolkien'in oluşturduğu Orta Dünya evreninde geçen dizi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarında anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesini konu alıyor. Üçüncü sezon, ikinci sezonun finalindeki Eregion'un düşüşünden beş yıl sonra başlıyor. Sauron'un orduları güçlenirken Elfler, Cüceler ve İnsanlar Orta Dünya üzerindeki tehditle karşı karşıya kalıyor.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 3. sezon nereden izlenir, 5. bölüm ne zaman?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. sezon 5. bölüm, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Prime Video'da yayınlanacak. Yeni sezonun ilk dört bölümü 11 Kasım'da izleyiciyle buluşurken beşinci ve altıncı bölümlerin bir hafta sonra aynı gün erişime açılması planlandı. Dizinin yedinci ve sekizinci bölümleri ise 25 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak. Sekizinci bölümle birlikte üçüncü sezon tamamlanacak.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 3. sezon nereden izlenir, 5. bölüm ne zaman?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON BÖLÜMLERİ

Güç Yüzükleri 3. sezon yayın takvimi şöyle:

11 Kasım 2026 Çarşamba: 1. bölüm (Marnûkh)

11 Kasım 2026 Çarşamba: 2. bölüm (The Gift of Men)

11 Kasım 2026 Çarşamba: 3. bölüm (The Secret Fire)

11 Kasım 2026 Çarşamba: 4. bölüm (Gundabad)

18 Kasım 2026 Çarşamba: 5. bölüm

18 Kasım 2026 Çarşamba: 6. bölüm

25 Kasım 2026 Çarşamba: 7. bölüm

25 Kasım 2026 Çarşamba: 8. bölüm (Sezon finali)

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