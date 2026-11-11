Kasım ayının öne çıkan gökyüzü olayları arasında yer alan Taurid meteor yağmuru, gökyüzü meraklılarının gündeminde. Özellikle yüksek parlaklığa ulaşabilen ve ateş topu olarak nitelendirilen meteorlarıyla dikkat çeken bu doğa olayı, uygun hava koşullarında gözlem fırsatı sunacak. Peki, Kuzey Taurid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

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2026 gökyüzü takviminin en beklenen doğa olaylarından Kuzey Taurid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Kuzey Tauridler, yoğun meteor geçişlerinden çok gökyüzünde zaman zaman beliren parlak meteorlarıyla öne çıkıyor. Hava koşullarının elverişli olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı bölgelerde saatte yaklaşık 5 meteor gözlemlenebiliyor.Ancak bu rakam, açık ve karanlık bir gökyüzünde ideal şartlar altında görülebilecek tahmini meteor sayısını ifade ediyor.

Gökyüzünde meteor şöleni! Kuzey Taurid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Taurid meteor yağmuru, 11 Kasım’ı 12 Kasım’a bağlayan gece en yüksek etkinliğine ulaşacak. Uygun ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor görülebilir. Güney Tauridler gibi Kuzey Tauridler de zaman zaman parlak meteorlarla dikkat çekiyor.

12 Kasım gecesi, saat 02.00 ile 05.00 arası meteor yağmurunu gözlemlemek için uygun zaman dilimlerinden biri olacak.

METEOR YAĞMURU İZLEMEK İÇİN EKİPMAN GEREKLİ Mİ?

Işık kirliliğinden ne kadar uzaklaşırsanız, meteorları görme şansınız o kadar artar. Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Gökyüzünü net görebileceğiniz açık bir alan, rahat bir yer ve biraz sabır yeterli.

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