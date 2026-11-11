İsa Karakaş'tan emekli zammı için ezber bozan tahmin! Bu rakam daha önce hiç konuşulmadı

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekliye yapılacak ek zamla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zammın seyyanen değil oransal olacağını söyleyen Karakaş, bu zamana kadar hiç dile getirilmeyen bir tahminde bulundu.

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Yeni yıla doğru gidilirken memur ve emekli ile asgari ücret zammı yeniden gündem olmaya başladı. Milyonlar ocak ayında alacağı zammı heyecanla beklerken, konuyla ilgili farklı tahminler de gelmeye devam ediyor. TGRT Haber canlı yayınında Pınar Işık Ardor'un sorularını cevaplayan Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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MEMUR VE EMEKLİNİN ENFLASYON ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı zamlarıyla ilgili konuşan Karakaş, "SSK ve Bağkur emeklilerine %10.62 oranında bir güncelleme bekliyoruz. Bakın zam demiyorum güncelleme. Yani kayıpların telafisi, enflasyon farkı diyelim. Memur ve memur emekleri ise %8.56. Yani bunlar herhangi bir iyileştirme olmadığı takdirde olan rakamlar." dedi.

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"EK ZAM SEYYANEN DEĞİL ORANSAL OLACAK"

Emekliye yapılacak ek zammın seyyanen değil oransal olacağını söyleyen Karakaş, "Seyyanen zammın maliyetini hesapladım. Bütçede SGK'ye ayrılan bütçe toplam 2 trilyon 266 milyar 365 milyon 277 bin. Eğer 15.000 TL bir seyyanen zam olursa bu bütçe sadece 3 ay, eğer 10.000 TL bütün emeklere seyyanen zam verilirse bu bütçe sadece 4 ay 17 gün yetiyor. Eğer 5.000 TL verilirse bu bütçe sadece 9 ay 4 gün yetiyor. Ve bu verilen bütçede en iyi ihtimalle benim hesaplamalarıma göre 3.805 TL bütün emeklere istisnasız bir seyyanen zam verilebilir. Sadece 3.805 TL. Ancak zam maktu bir rakam olmayacak. Oransal bir refah payı olacak." ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI YÜZDE 5 OLACAK

Seyyanen zam tahminini de açıklayan Karakaş, "Yılbaşına geldiğimiz zaman emekliler kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacak. Şunu söyleyecekler bakın yüzde 10 civarı bir enflasyon var. Biz yüzde 5 fazlasını vereceğiz. Dolayısıyla yine emeklinin dişinin kovuğunu doldurmayacak. Benim öngörüm en fazla %5 civarında yılbaşında bir oransal artış yapabilirler." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin öngörülerini de paylaşan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Asgari ücretin işverene maliyeti 53.137. Benim yaptığım hesaplamalara göre asgari ücret 36.500 TL civarı bir rakam olacak. Yüzde 30 gibi bir zam bekliyorum. Asgari ücret desteği ile işveren rahatlatılacak. "

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