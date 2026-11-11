2027 için hesaplar başladı! Asgari ücrette yüzde 30 beklentisi

2027 YILI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ %30 SENARYOSU

Yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun %30 seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır.

Geleneksel olarak aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi dışlanarak hükûmet ve işveren temsilcileri baş başa kalırsa, açlık sınırının altında kalacak her rakam işçi tarafınca reddedilecektir.

Bu bağlamda, %30 artış senaryosuna göre hazırlanan 2027 yılı tahminî asgari ücret hesaplama tablosu şu şekildedir: