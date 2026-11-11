2027 için hesaplar başladı! Asgari ücrette yüzde 30 beklentisi
Hayat pahalılığı, son dönemde vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken özellikle gıda, kira ve ulaşım harcamalarındaki artış dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, savaşlar, yüksek enflasyon, faiz oranları ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, günlük yaşam giderlerini artırırken bu tablodan en fazla etkilenen kesimlerin başında asgari ücretle geçinmeye çalışan çalışanlar geliyor.
2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken 2026 yılı için belirlenen net 28 bin 75 liralık ücretin de gerçekleşen enflasyon karşısında yetersiz kaldığı eleştirileri gündeme geldi. Mevcut ücretle 2027 yılının şubat ayına kadar geçinmenin giderek zorlaşacağına dikkat çekilirken asgari ücretin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve insanca yaşam koşullarını sağlayabilecek bir seviyeye çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.
Peki rakamlar ne diyor? Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücret konusunu bugünkü köşesine taşıdı.
Karakaş'ın yazısında şu ifadeler yer alıyor:
"Türk-İş’in güncel verileri ortadaki acı tabloyu gözler önüne seriyor:
- Açlık Sınırı: 38.024 TL
- Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti: 49.124 TL
- Yoksulluk Sınırı: 123.856 TL
Mevcut asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kalmış, âdeta uçurumun kenarında yankılanan bir feryada dönüşmüştür.
AÇLIK VE YOKSULLUK UÇURUMU
Tablodan da anlaşılacağı üzere, mevcut ücret açlık sınırının dahi 9.949 TL gerisindedir. Evli ve çocuklu bir asgari ücretlinin hâli ise kelimenin tam anlamıyla perişandır. 16 yaşındaki bekâr bir işçi ile eve bakan hane reisi aynı ücreti almakta; bu durum adaletin kantarını sarsmaktadır. Bugün asgari ücret, kanuni tanımı olan "başlangıç ücreti" olma vasfını yitirmiş, ülkede neredeyse "ortalama ücret" hâline gelmiştir.
RAKAMLARIN DİLİ VE MUTFAKTAKİ YANGIN
Mevcut tablonun gösterdiği hakikatler şunlardır:
- Açlık sınırı çalışanın ensesinde boza pişirmektedir.
- Gelir dağılımındaki adalet terazisi şaşmış, zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşmiştir.
- Mutfaktaki bu yangın yeni yılda söndürülmezse, asgari ücretli için 2027 yılı oldukça çetin geçecektir.
Kanun açıkça emreder: Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları günün fiyatları üzerinden karşılamalıdır. Ne yazık ki bugünkü enflasyonist baskılar altında mevcut ücretin kolu kanadı kırılmıştır. Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir.
2027 YILI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ %30 SENARYOSU
Yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun %30 seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır.
Geleneksel olarak aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi dışlanarak hükûmet ve işveren temsilcileri baş başa kalırsa, açlık sınırının altında kalacak her rakam işçi tarafınca reddedilecektir.
Bu bağlamda, %30 artış senaryosuna göre hazırlanan 2027 yılı tahminî asgari ücret hesaplama tablosu şu şekildedir:
2027 TAHMİNÎ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA TABLOSU
2026 yılında brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete 2027 yılında yüzde 30 zam yapılması durumunda brüt ücretin 42 bin 939 TL'ye, net ücretin ise 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Tahmini hesaplamaya göre brüt ücret üzerinden yüzde 14 oranında 6 bin 11 lira 46 kuruş SGK işçi primi, yüzde 1 oranında ise 429 lira 39 kuruş işsizlik sigortası primi kesilecek.
Gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin asgari ücret istisnası kapsamında sıfır olarak hesaplandığı tabloda, toplam kesinti tutarı 6 bin 440 lira 85 kuruş olacak. Böylece yüzde 30 zam senaryosunda 2027 yılı tahmini net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş seviyesine ulaşacak.
HASILIKELAM: Ecdadımızın dediği gibi, "Ak akçe kara gün içindir." Devlet aklı ve sosyal adalet bilinci, çalışanların kara günlerinde sığınacağı en güvenli limandır. Unutulmamalıdır ki; emeğin ve alın terinin hakkı verilmeden toplumsal huzurun tesisi imkânsızdır. 2027 asgari ücreti belirlenirken sofradaki ekmek küçültülmemeli, adalet terazisi zayıftan yana tartmalıdır; zira güçlü bir toplum, ancak emekçilerinin güldüğü gün varlık bulabilir.