Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan özel dokunuş

Fenerbahçe’nin Çorum FK maçında farklı bir Mason Greenwood vardı. Emre Belözoğlu’nun özel olarak görüştüğü İngiliz oyuncu, önceki maçlara göre daha hırslı ve istekliydi. Gol sevinci bile ‘patlama’ gibiydi. Maçı 2 golle bitiren Greenwood, ileriki haftalar için umut verdi.

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Bir teknik adam bir futbolcuya ne kadar dokunabilir? Emre Belözoğlu’nun Mason Greenwood’a dokunduğu kadar… Fenerbahçe’nin bu sezonki en ses getiren transferlerinden olan İngiliz oyuncu, İsmail Kartal döneminde skor katkısı yapıyordu. Gerek Şampiyonlar Ligi elemesinde gerekse lig aşamasında. Çorum FK karşısında da skora katkı vardı ama bazı şeyler farklıydı. Daha iştahlı, daha istekli ve bunu gol sevincinde ‘patlama’ gibi gösteren bir Greenwood izledik. Değişen neydi? Belözoğlu’nun özel görüşmesi, oyuncuya kendini özel hissettirmesi, araya tercüman koymadan düşüncelerini bire bir aktarması.

Emre Belözoğlu

SERİ GALİBİYET LAZIM

Ekibinde yabancı futbolcularla arasının iyi olduğu bilinen Dirk Kuyt’ı bile istemeyen Emre Belözoğlu’nun sadece Greenwood özelinde değil, diğer yabancılarla da bire bir iletişim kurduğu ve herkesin performansını yukarı çıkarmaya çalıştığı biliniyor. İlk etapta yabancılardan İngiliz isimde görülen, yerlilerden de İrfan Can Kahveci’ye yansıyan Emre etkisinin millî ara sonrasında takımın geneline etki etmesi bekleniyor. Zaten şu anda bile farklı Çorum FK galibiyetiyle hava tamamen değişmiş durumda. Birkaç maçlık seri galibiyetlerin, devre arasına takımın daha da umutlu girmesini sağlayacağı çok aşikâr.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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