FIFA başkanlığı için sürpriz isim: Infantino'ya rakip oluyor

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya rakip olmak için başkanlık seçimlerinde adaylığı düşündüğü ileri sürüldü. FIFA Gelişim Direktörü olarak görev yapan Wenger'in, Infantino ile yaşadığı görüş ayrılığının ardından bu ihtimali değerlendirdiği belirtildi.

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Fransız futbol adamı Arsene Wenger'in, Gianni Infantino'ya karşı FIFA başkanlığına aday olabileceği iddia edildi.

WENGER ADAYLIĞI GÜNDEMİNE ALDI

BBC'nin haberine göre, FIFA'da Gelişim Direktörlüğü görevini sürdüren 77 yaşındaki Arsene Wenger, 2027 yılında yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinde aday olmayı gündemine aldı.

INFANTINO İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞADI

Wenger'in, Dünya Kupası haklarının satışı projesi konusunda FIFA Başkanı Gianni Infantino ile fikir ayrılığı yaşadığı belirtildi. Projeden önceden haberdar edilmediğini belirten Fransız futbol adamı, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Bu stratejik plana dahil değildim ve projeden ilk olarak medya aracılığıyla haberdar oldum. Projeyi geri çekme kararı kesinlikle gerekliydi ve tartışma konusu olamazdı. Çünkü oyunumuza bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir FIFA'ya kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haberde ayrıca 77 yaşındaki Wenger'in olası adaylığına ilişkin futbola uzun vadeli liderlik sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretlerinin bulunduğu aktarıldı.

Arsene Wenger - Gianni Infantino

FIFA BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

18 Mart 2027 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi öncesinde başkanlık yarışı için ilk adaylar da belli olmaya başladı. Tottenham'ın eski futbolcusu Ramon Vega, adaylığını açıklayan ilk isim olurken Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima da başkanlığa aday olma niyetini duyurdu. 2016 yılından bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürüten Gianni Infantino'nun da yeniden aday olması bekleniyor. FIFA başkanlığı için adaylık başvurularının son tarihi ise 18 Kasım 2026 olarak belirlendi.

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